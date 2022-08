Unbekannter zerkratzt ein Auto in Ursberg

In der Dominikus-Ringeisen-Straße hat jemand ein geparktes Auto zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Dominikus-Ringeisen-Straße in Ursberg hat ein Unbekannter am Sonntagvormittag einen geparkten BMW zerkratzt. Er beschädigte die Beifahrerseite mit mehreren länglichen Kratzern. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 1500 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282 9050 zu melden. (AZ)