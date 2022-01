Unfall auf der B300 bei Ursberg: 4000 Euro Schaden

Zwei Fahrzeuge streifen sich auf der B300 bei Ursberg. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von 4000 Euro.

Am Freitag, gegen 17.15 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin im Bereich von Ursberg die B300 in Richtung Thannhausen. Als sie von einem 25-jährigen Fahrzeugführer laut Bericht der Polizei ordnungsgemäß überholt wurde, erschrak sie und kam mit ihrem Wagen zu weit nach links. Hierdurch streiften sich beide Fahrzeuge leicht, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand. Es wurde niemand verletzt. (AZ)