Unfall auf der GZ7: Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Zwischen Mindelzell und Niederraunau sstoßen zwei Kleintransporter mit den Außenspiegeln zusammen. Einer der Fahrer begeht Unfallflucht.

Am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr hat sich auf der Kreisstraße GZ7 zwischen Mindelzell und Niederraunau ein Zusammenstoß zweier weißer Kleintransporter an den jeweiligen Außenspiegeln ereignet. Einer der Beteiligten hielt laut Polizeibericht hierbei etwa 500 Meter nach der Unfallstelle an und blickte nur kurz zurück, konnte jedoch den anderen Unfallbeteiligten nicht erkennen und setzte seine Fahrt fort. Da die Unfallmeldung erst mehrere Stunden später erfolgte konnten vor Ort keien Feststellungen mehr gemacht werden. Wer Hinweise auf den Vorfall machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Krumbach, unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)