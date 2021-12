Ursberg: Unbekannter stiehlt verlorenes Smartphone

Eine Frau verliert auf einem Parkplatz in Ursberg ihr Smartphone. Als sie es holen wollte, war es vermutlich gestohlen worden. In der Handyhülle befanden sich auch Bankkarten.

Am Donnerstag, zwischen 6 Uhr und 14 Uhr verlor eine 50-Jährige auf einem Parkplatz im Ursberger Ignaz-Dietrich-Ring ihr schwarzes Smartphone, in dessen Hülle zudem ihr Führerschein sowie zwei Bankkarten waren. Da eine Absuche negativ verlief und das Mobiltelefon trotz vollem Akku nicht erreichbar war, ist laut Polizei davon auszugehen, dass eine unbekannte Person das Mobiltelefon fand und es an sich nahm.

Der Wert des Mobiltelefons wird mit etwa 500 Euro beziffert. Zeugen, die etwas zu diesem Vorfall sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, 08282/9050 zu melden. (AZ)