Ursberger Gebärden-App stößt auf heftige Kritik bei Gehörlosen

Gebärdensprachdozenten vermitteln das Hintergrundwissen sowie die Kultur der Gehörlosen und die grammatische Umsetzung der Lautsprache in die Deutsche Gebärdensprache.

Plus Der Bundesverband der Dozenten für Gebärdensprache wirft den Verantwortlichen der "Ursberger Gebärden"-App unter anderem einen Alleingang vor. So erklärt sich das DRW.

Wenige Stunden nachdem die neu entwickelte "Ursberger Gebärden"-App (wir berichteten) in den sozialen Medien vorgestellt wurde, häuft sich in der Kommentarspalte auf der Plattform Instagram der Protest. "Ich als gehörlose Mama eines Kindes mit frühkindlichem Autismus finde es schade, dass es für Personen mir ähnlichen Einschränkungen andere Gebärdensysteme gibt. Warum nicht die Deutsche Gebärdensprache (DGS) nutzen?", schreibt etwa eine Nutzerin aus Bayern. Ähnliche Kommentare folgen. Die Kritik: In Ursberg werde eine eigene Gebärdensprache entwickelt, das sorge für Exklusion statt Inklusion und für Verwirrung, gibt es ja die anerkannte DGS.

Auch Julia Probst, Grünen-Stadträtin in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) und selbst gehörlos, hat sich eingeschaltet und schreibt: "Ich bin vollkommen entsetzt über die Dreistigkeit des Dominikus-Ringeisen-Werks sich da hinzustellen und sich als barmherzigen Samariter zu feiern für eine absolut nutzlose App, die überhaupt nichts mit der Deutschen Gebärdensprache zu tun hat. Auch wurden gehörlose Experten überhaupt nicht einbezogen."

