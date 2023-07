Verkehrunfall um Mitternacht: Autofahrer will bei Bayersried Reh ausweichen

Um Mitternacht hat sich bei Bayersried ein Unfall ereignet. Der Fahrer wollte wohl einem Reh ausweichen und kam ins Schleudern.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich gegen Mitternacht auf der Kreisstraße GZ12 vor Bayersried ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 24-jähriger Autofahrer gab laut Polizeibericht an, dass ein Reh auf die Fahrbahn sprang, welchem er versucht habe, auszuweichen. Dabei habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und schleuderte beidseitig in die dortigen Leitplanken. Danach kam er auf der Gegenspur zu stehen.

Beifahrerin wird leicht verletzt ins Krankenhaus nach Krumbach gebracht

Der Autofahrer blieb unverletzt, während die 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Krumbach transportiert wurde. Außerdem war die Freiwillige Feuerwehr Bayersried mit 16 Kräften im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 22.000 Euro. (AZ)