Ursberg

18:30 Uhr

Vier Zauberlehrlinge bestehen in Ursberg die Prüfung in den magischen Zirkel

Plus Eine ganz bezaubernde Gala mit dem Magier Perry Paul findet im Haus Bethanien in Ursberg statt. Vier "Lehrlinge" absolvieren ihre Meisterprüfung.

Von Elisabeth Schmid

Ein zauberhafter Abend erwartete die Gäste am Sonntagabend im Haus Betanien in Ursberg. Der Ortszirkel in Mindelheim stellte vier Anwärter für den magischen Zirkel vor. Die jungen Zauberer durften ihre Kunst einem begeisterten Publikum vorführen. Im Laufe des Tages fand die theoretische Prüfung für die Anwärter statt. Die Zauberei, die so leicht und locker aussieht, bedarf großer Übung, viel Fleiß und Engagement.

Zaubershow in Ursberg bringt Publikum ins Staunen

Dies alles hatten die Zauberer. Prüfer waren Perry Paul, Erster Vorsitzender des Ortszirkels Mindelheim, Oliver Stephan aus München, Vorsitzender vom Club der Zauberer München und Sebastian Gottschalk, Zweiter Vorsitzende vom Ortszirkel Stuttgart. Der Galaabend der Zauberer wurde im Vorfeld im Foyer des Saales im Hause Betanien mit einigen Zaubereien eingeleitet. So konnten sich die Gäste schon mal auf einen wirklich zauberhaften Abend einstimmen lassen.

