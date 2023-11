Ursberg

06:45 Uhr

Vorhaben des Sportvereins in Ursberg sind im Zeitplan

Plus Der SV Mindelzell sorgt mit Bauprojekten für Verbesserungen beim Spielbetrieb. Im Gemeinderat Ursberg wurden die Vorhaben vorgestellt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Viel vorgenommen hatte sich die Vorstandschaft des SV Mindelzell nach der Wahl im September 2021. Inzwischen ist die Flutlichtanlage erneuert worden. Der Austausch der Fenster und die Dachsanierung im Sportheim würden im kommenden Jahr umgesetzt, sagte der 1. Vorsitzende Tobias Riederle in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ursberg. 2025 schließlich soll der Anbau ans Sportheim realisiert werden, um Umkleidebereiche, auch für auswärtige Schiedsrichter, und eine Damentoilette samt einer behindertengerechten Toilette zu schaffen. Bestandsgaragen sollen abgerissen und durch einen Lagerraum für Trainingsgeräte und Trainingsmaterial ersetzt werden. Der Bauvoranfrage erteilte der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen. Man brauche eine genehmigte Planung, um Fördergelder beantragen zu können, hatte Tobias Riederle erklärt. Erst wenn geregelt sei, wie viel Förderung zu erwarten sei, werde der SV Mindelzell den Bauantrag stellen. Konrad Bestle wollte wissen, wie teuer die Maßnahmen würden. Aufgrund der hohen Eigenleistungen könnte mit 200.000 Euro viel bewegt werden, meinte Riederle.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sanierung der St. Georg-Straße wird zurückgestellt in Ursberg

Sanierung St. Georg-Straße. Bei der Bürgerversammlung hatte Bürgermeister Peter Walburger angekündigt, die St.-Georg-Straße solle im Zuge der Erneuerung der Ortsverbindung von Bayersried nach Thannhausen saniert werden. Die ausführende Baufirma sei dann ohnehin vor Ort, das spare Kosten. Inzwischen sei aber festgestellt worden, so Peter Walburger, dass in der Straße die Einlaufschächte in den Kanal aus Ortbeton hergestellt worden seien und keiner Norm entsprächen. Ortbeton ist Beton, der an dem Ort erhärtet, an dem er verbaut wird, im Gegensatz zu vorgefertigten Betonteilen. Deshalb sei nicht auszuschließen, dass nach einer Deckschichterneuerung das Oberflächenwasser nicht mehr vollständig ablaufe. Man sei deshalb zu dem Entschluss gekommen, die Straßensanierung bis zur nächsten Kanalbaumaßnahme zurückzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen