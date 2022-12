Was das Ursberger Gymnasium mit den Kanarischen Inseln verbindet

Im Rahmen eines Orchesteraustausches erleben Ursberger Schülerinnen und Schüler auf La Palma ein ganz besonderes Highlight.

Kürzlich erlebte das Oberstufenorchester des Ringeisen-Gymnasiums der St. Josefskongregation ein besonderes Highlight. Ein Orchesteraustausch, diesmal mit der Escuela de Musica Santa Cruz auf der Kanareninsel La Palma fand nach drei Jahren wieder statt. Organisiert wurde er von dem engagierten Fachschaftsleiter für Musik, Mathias Jannetti. Ziel der 30 Schülerinnen und Schüler der 10. bis 12. Jahrgangsstufe und ihrer Begleitlehrkräften war es, eine Partnerschaft mit der dortigen Musikschule einzugehen.

Die Aktion wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Beherbergt wurde die Gruppe in Gastfamilien des Orchesters rund um die Hauptstadt Santa Cruz und in einer Jugendherberge. In einer gemeinsamen Probenphase bereiteten das Oberstufenorchester des Gymnasiums und das Orchester der Musikschule Stücke für das anstehende Konzert unter der Leitung des palmerischen Dirigenten Pepetoni Tamarit vor. Beide Orchester fügten sich – unterstützt von Stefanie Joas an der Querflöte, Andreas Altstetter an der Posaune und Michael Grimme am Schlagwerk – zu einem überzeugenden Sinfonieorchester zusammen.

Das Programm wurde in der sehr gut besuchten Kirche Santo Domingo unter dem Motto „Der Vulkan bricht aus, wann er will – der Krieg, wann es die Menschen wollen“ einem begeisterten Publikum präsentiert. Dabei spielte das Oberstufenorchester insgesamt drei von acht Stücke mit den Gastgebern zusammen, die restlichen Stücke absolvierte das Ursberger Orchester mit Bravour selbst und begeisterte das Publikum. Mit Stücken, die von Volksmusik über Filmmusik bis hin zu konzertanten Werken gingen, wurde an den aktuellen Krieg in der Ukraine erinnert sowie die spanische Kultur widergespiegelt.

Es gab auch eine Bootsexkursion zum Whale Watching

Bei dem einwöchigen Inselaufenthalt durften natürlich die Kultur und die Freizeit nicht zu knapp bemessen sein. Deshalb standen zusammen mit den Gastgebern mehrere Halbtagesausflüge an die Westküste nach Tazacorte, auf eine Bootsexkursion zum Whale Watching, zum Vulkan Cumbre Vieja, auf den Roque de los Muchachos auf der Tagesordnung. Daneben ließen sich unter Führung der Palmeros mehrere Strände der Insel und der Atlantik bei wunderbarem Wetter genießen.

Nachdem alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte mit tiefen Reiseeindrücken zurückgekehrt waren, holte sie schnell der Schulalltag wieder ein. Nun erwartet das Ringeisen-Gymnasium gespannt den Gegenbesuch der Palmeros, ebenfalls mit einem gemeinsamen Konzert und landestypischen Ausflügen. (AZ)