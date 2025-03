Weltgebetstag der Frauen in Ursberg

Bereits seit knapp 40 Jahren findet jährlich der Weltgebetstag der Frauen in der Pfarrei Ursberg statt. Auch heuer sind wieder viele unterschiedliche Frauen und Ordensschwestern der Einladung gefolgt, um gemeinsam in der Kapelle St. Franziskus den Gottesdienst zum Thema „Cookinseln – wunderbar geschaffen“ zu feiern, der von einer eigens dafür zusammengestellten Musikgruppe mitgestaltet wurde. Getreu dem Motto der Weltgebetstagesorganisation „Informiert beten, betend handeln“ wurde auf anschauliche Weise über die Lebenssituation der Frauen auf den Cookinseln informiert und Spenden für Frauenprojekte weltweit gesammelt. Im Anschluss waren die Besucher in die Martinshalle zu einem landestypischen Bufett eingeladen, um sich in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.