Ursberg

Wie das Dominikus-Ringeisen-Werk Energie effizient erzeugt

Plus Mit Blockheizkraftwerken und Hackschnitzelen, Photovoltaik und Wasserkraft wird in Ursberg Energie erzeugt und nachhaltig genutzt. Was noch getan werden kann.

Von Annegret Döring

Mit den wärmeren Temperaturen können die Menschen demnächst ans Ausschalten der Heizung denken und brauchen sie dann nur noch für die Warmwasserversorgung. So geschieht das auch in der viel größer dimensionierten Heizanlage des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Ursberg in der kommenden Woche. Hausbesitzer können aufatmen, müssen sie doch vorübergehend nicht mehr an den nächsten Gas-, Pellets- oder Heizölkauf denken. Energie hat sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine enorm verteuert, und Themen wie Energiesparen, Energieeffizienz, Umstieg auf erneuerbare Energien sind in aller Munde.

Auch das DRW kämpft mit gestiegenen Energiepreisen. Wie stellvertretender Vorstandsvorsitzender Michael Winter und der neu eingestellte Projektleiter Erneuerbare Energien, Christoph Schonner im Gespräch mit der Redaktion erläuterten, sind die Energiekosten im DRW schon preisbereinigt über die Strom- und Gaspreisbremse um den Faktor 4,5 gestiegen. Hauptverantwortlich dafür ist der Gaspreis, der im Herbst 2022 nach Auslaufen eines langen und günstigen Liefervertrages ausgerechnet zum Peak-Zeitpunkt der Gaspreise neu verhandelt werden musste. Dies sei nicht durch eine Förderung finanziert bisher. Das DRW gehe also mit Millionensummen hier in eine Vorfinanzierung. Das sei eine Herausforderung.

