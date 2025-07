„Zugehörigkeit zählt“ – Rotary-Governorin in Thannhausen

Beim jüngsten Clubabend des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel konnte Präsidentin Anita Roth einen besonderen Gast begrüßen: Linda Gebser, Governorin des Distrikts 1841, war im Rahmen ihrer Clubtour zu Besuch in Thannhausen. Im Zentrum ihres Vortrags standen der wertschätzende Umgang mit Mitgliedern sowie die Frage, wie Zugehörigkeit im Cluballtag gelebt werden kann. Mitgliedergewinnung sei nicht nur eine Frage der Zahl, sondern vor allem Ausdruck von gelebter Gemeinschaft, so die Governorin. Darüber hinaus stellte sie neue Fördermöglichkeiten der Rotary Foundation vor, die es Clubs ermöglichen, sowohl regionale als auch internationale Projekte – insbesondere in Ländern des globalen Südens – wirkungsvoll umzusetzen. Sie rief die Anwesenden dazu auf, diese Chancen aktiv zu nutzen. Ein besonderer Moment des Abends war die Ehrung der anwesenden Chartermitglieder des Clubs für ihr 14-jähriges Engagement seit der Gründung. Der Besuch von Linda Gebser war für den Club eine inspirierende Begegnung mit vielen Impulsen für die rotarische Arbeit der kommenden Monate.

