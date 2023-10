Ursberg

vor 32 Min.

Zusammen leben sie 315 Jahre nach dem Evangelium

Plus Fünf Jubilarinnen feiern in der Ursberger St. Josefskongregation ihr Professjubiläum. Welche Höhepunkte es bei den Feierlichkeiten gab.

Von Werner Glogger Artikel anhören Shape

Es gehört in der St. Josefskongregation Ursberg zur guten Tradition, dass am Gedenktag zum Todes des heiligen Franz von Assisi (3. Oktober 1226) die Schwestern, die vor langen Jahren ihr Profess abgelegt haben, ein Jubiläum feiern dürfen. Nach dem mit festlichem Orgelklang begleiteten Einzug der Messzelebranten und Ministranten in die Kapelle im Mutterhaus oblag es Geistlichem Direktor Martin Riß, die Jubilarinnen mit ihren Angehörigen und zahlreiche Gäste willkommen zu heißen.

Das Jubiläum sei für ihn ein besonderer Anlass, den fünf Schwestern, die zusammengerechnet 315 Jahre in verschiedenen Aufgabenbereichen in der St. Josefskongregation gewirkt und ihr Leben nach dem Evangelium gelebt haben, zu danken. „Wer es mit Gott zu tun bekommt, wird auch einen Weg finden“: Dieses Leitwort begleitete Domkapitular i. R. Franz-Reinhard Daffner durch seine anschließende Predigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen