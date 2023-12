Zwei Männer prügeln in Ursberg auf 32-Jährigen ein

An der Ursberger Bushaltestelle Sankt Maria kommt zu einer tätlichen Auseinandersetzung. 32-Jähriger wird leicht verletzt.

An der Bushaltestelle bei Sankt Maria in Ursberg kam es am Mittwoch, gegen 15 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Die drei Beteiligten waren zuvor aus dem Bus in Richtung Augsburg ausgestiegen. Bereits im Bus soll es laut Bericht der Polizei zu einem lautstarken Streit gekommen sein. Ein 31-Jähriger und ein 29-Jähriger gingen nach dem Aussteigen einen 32-Jährigen tätlich an. Auf diesen wurde, so der Bericht der Polizei weiter, eingeschlagen, nach einem Tritt stürzte er einen Hügel hinunter. Unbeteiligte Zeugen sprachen die beiden Täter an, worauf diese vom Tatort zu Fuß flüchteten. Die Beamten trafen die beiden Männer vor Ort sowie im Anschluss bei einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr an, sie sind "aber namentlich bekannt" schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der 32-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. (AZ)