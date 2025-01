Zwei neue Ärztinnen starten am MVZ in Ursberg

Die Hausarztpraxis im MVZ Ursberg (St. Camillus) in Trägerschaft des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) begrüßt zwei neue Ärztinnen. Die Praxis erweitert damit ihre Kapazität und ist ab sofort für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich, schreibt das DRW in einer Pressemitteilung. Für eine Aufnahme in die Hausarztpraxis ist es keine Voraussetzung mehr, Klient des DRW zu sein.

Alle Versicherten, unabhängig von ihrem Wohnort und ihrem Versicherungsstatus, seien eingeladen, die hausärztlichen Leistungen der Praxis im Krankenhaus St. Camillus in Anspruch zu nehmen, heißt es von der Geschäftsleitung. „Wir haben mit den Allgemeinmedizinerinnen Olga Shtokfish und Dr. med. Julia Bader die ärztlichen Kapazitäten der Praxis nochmals stark erweitert“, sagt Geschäftsleiter Willi Lunzner. „Um den Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten noch besser gerecht zu werden, bietet die Hausarztpraxis zudem ab sofort neue Sprechzeiten an, darunter spezielle Zeiten für Berufstätige“, so Lunzner weiter. Diese können montags und donnerstags bereits ab 7 Uhr Termine vereinbaren, sowie mittwochnachmittags ab 16 Uhr. Die Sprechzeiten von Montag bis Donnerstag sind jeweils von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Informationen dazu gibt es unter www.mvz-ursberg.de/hausarztpraxis oder telefonisch unter 08281/92-2427. Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen. (AZ)