Zwei Personen werden bei Unfall leicht verletzt

Nach einem Zusammenstoß zwischen Mindelzell und Ursberg ist auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Zwei Personen wurden am Dienstagmorgen bei einem Unfall zwischen Mindelzell und Ursberg leicht verletzt. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die GZ 7 zwischen Mindelzell und Ursberg. Als er am Fahrbahnrand anhalten wollte und verzögerte, erkannte dies eine 27-jährige Pkw-Lenkerin laut Bericht der Polizei zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 41-Jährigen in die Leitplanke geschoben. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich, so die Polizei, auf ungefähr 15.000 Euro. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach unterstützte bei der Bergung der Fahrzeuge und bei der Verkehrslenkung.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pkw eines Unfallbeteiligten zur Zwangsentstempelung aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes ausgeschrieben war. Aufgrund dessen entstempelten die Beamten die Kennzeichen noch vor Ort. Der Unfallbeteiligte muss sich wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (AZ)