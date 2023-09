Zwei Radler werden bei Zusammenstoß verletzt

Bei einem Unfall bei Ursberg entsteht in erheblicher Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Auf dem Radweg entlang der B 300 bei Ursberg kam es am Dienstag, um 18.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern. Der genaue Unfallhergang muss laut Polizei noch abgeklärt werden. Bisher stellt sich der Sachverhalt so dar, dass zur Unfallzeit ein 50-jähriger Rennradfahrer auf dem Radweg in westlicher Richtung unterwegs war. Laut einem Zeugen fuhr der Rennradfahrer auf der rechten Seite des Radweges. Zur gleichen Zeit kam diesem eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin entgegen. Laut dem Zeugen sei diese eher mittig auf dem Radweg unterwegs gewesen.

Den eigentlichen Zusammenstoß der beiden Radfahrer konnte der Zeuge aufgrund des Radwegverlaufes nicht mehr sehen. Die 53-Jährige musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der ebenfalls leicht verletzte 50-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrrädern entstand ein Gesamtschaden von 3500 Euro. (AZ)