Zweiradfahrer flüchtet in Ursberg über ein Roggenfeld vor der Polizei

In Ursberg ist ein Kleinkraftradfahrer ohne Kennzeichen unterwegs. Als die Polizei ihn anhalten möchte, flüchtet er.

Am Dienstag sind Beamte der Polizei Krumbach in Ursberg auf einen Zweiradfahrer aufmerksam geworden, der kein Kennzeichen hatte. Trotz Anhaltesignalen und längerer Nachfahrt konnte der Fahrer des Kleinkraftrads laut Polizeibericht nicht angehalten werden und er flüchtete über ein Roggenfeld. Durch polizeiliche Recherchen konnte der Fahrzeugführer festgestellt und an seinem Arbeitsplatz angetroffen werden. Das Zweirad wurde von den Beamten sichergestellt. (AZ)