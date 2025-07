Der Ursberger Adventsbasar hat ein Rekordergebnis gebracht

Lichterglanz und schöne Geschenke: Der Adventsbasar in Ursberg ist schon für sich allein gesehen jedes Jahr ein Ereignis, das viele Menschen in der Vorweihnachtszeit glücklich macht. Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums, unterstützt von Eltern und Lehrkräften, packen kräftig mit an, bringen kreative Ideen ein, um am traditionell ersten Wochenende der Weihnachtsmarkt-Zeit im Kreis Günzburg eine wunderbare Einstimmung in den Advent zu bieten. Doch das Großereignis bewirkt noch mehr. Denn mit dem Adventsbasar sammelt die Schule zugleich jedes Jahr Spenden für Projekte, die den Organisatoren am Herzen liegen. Und das so erfolgreich, dass Schulleiter Andreas Merz einen Rekord vermelden konnte: Stolze 25.600 Euro wurden nun an acht Projektpartner übergeben.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ursberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adventsbasar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis