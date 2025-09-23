Schüler des Ringeisen-Gymnasiums drehen einen Kurzfilm gegen das Vergessen

Den Schülerinnen und Schülern des Praxisseminars der 11. Jahrgangsstufe (Schuljahr 24/25) am Ursberger Ringeisen-Gymnasium ist zusammen mit ihren Lehrern ein Projekt von herausragender Bedeutung gelungen. Der Musiklehrer Mathias Janetti, der auch die Filmvorstellung moderierte, analysierte im Unterricht die Filmmusik „Shadows“ von Nathan Avakian und vermittelte damit wichtige Anstöße für die Bearbeitung eines lange Zeit totgeschwiegenen Kapitels deutscher Geschichte: der Verschleppung und Ermordung von Menschen mit Behinderung. Janetti orgelte dann vor der Filmpräsentation die szenische Tonschöpfung des mehrfach ausgezeichneten amerikanischen Komponisten.

