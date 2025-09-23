Icon Menü
Ursberger Schüler erstellen Kurzfilm über NS-Euthanasie

Ursberg

Schüler des Ringeisen-Gymnasiums drehen einen Kurzfilm gegen das Vergessen

Ursberger Gymnasiasten widmen sich der verdrängten Geschichte der NS-Euthanasie. Mit Musik, Film und eindringlichen Worten verknüpfen sie Gegenwart und Vergangenheit.
Von Klemens Funk
    Mitwirkende Schüler und Lehrer des Filmprojekts zusammen mit der Generaloberin Sr. Katharina Wildenauer (Mitte), Mathias Jannetti (rechts), Martin Rexer und Schirmherr MDL Klaus Holetschek (zweiter, zweite Reihe von rechts)
    Mitwirkende Schüler und Lehrer des Filmprojekts zusammen mit der Generaloberin Sr. Katharina Wildenauer (Mitte), Mathias Jannetti (rechts), Martin Rexer und Schirmherr MDL Klaus Holetschek (zweiter, zweite Reihe von rechts) Foto: Klemens Funk

    Den Schülerinnen und Schülern des Praxisseminars der 11. Jahrgangsstufe (Schuljahr 24/25) am Ursberger Ringeisen-Gymnasium ist zusammen mit ihren Lehrern ein Projekt von herausragender Bedeutung gelungen. Der Musiklehrer Mathias Janetti, der auch die Filmvorstellung moderierte, analysierte im Unterricht die Filmmusik „Shadows“ von Nathan Avakian und vermittelte damit wichtige Anstöße für die Bearbeitung eines lange Zeit totgeschwiegenen Kapitels deutscher Geschichte: der Verschleppung und Ermordung von Menschen mit Behinderung. Janetti orgelte dann vor der Filmpräsentation die szenische Tonschöpfung des mehrfach ausgezeichneten amerikanischen Komponisten.

