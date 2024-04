Alkoholisierter Mann fährt durch Uttenhofen

26-jähriger Fahrer wird von der Polizei gestoppt. Was den Mann nun erwartet.

Am Montagabend, gegen 21 Uhr, unterzogen Beamte der Polizei Krumbach einen 26-jährigen Pkw-Fahrer in der Uttenhofer St.-Josef-Straße einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten sie laut Bericht der Polizei Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen fest. Nach einem Alkoholtest, welcher einen Wert von über 0,5 Promille, erwartet den 26-Jährigen nun eine Geldbuße in Höhe von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)