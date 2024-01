Ein Hochzeitskarussell bei der Gaudibühne Uttenhofen

Vor lauter Lachen im Pfarrsaal in Ziemetshausen flossen bei den Zuschauern die Tränen. Wann die weiteren Aufführungstermine sind.

Die Gaudibühne Uttenhofen begeistert nach längerer Pause endlich wieder ihr Publikum in altbewährter Manier. Nachdem das letzte Mal im Jahr 2020 das Stück „Mucks Mäusle Mord“ zur Aufführung kam, können im Jahr 2024 die Zuschauer beim Stück „`s Hochzeitskarussell“ endlich wieder herzhaft lachen und schmunzeln. Am vergangenen Freitag hieß es dann zum ersten Mal seit langem wieder „Vorhang auf für die Gaudibühne Uttenhofen!“.

Ausverkauftes Haus am Samstag in Ziemetshausen

Die überaus gute Stimmung im Pfarrsaal des Pfarrheims Ziemetshausen, hat das anfängliche Nervenflattern in reinen Spaß und gute Laune bei allen Beteiligten verwandelt. Die Premiere ist mehr als gelungen und die Spielertruppe und alle Helfer und Organisatoren wurden mit tosendem Applaus und kräftigem Gelächter für die viele Arbeit im Vorfeld der Aufführungen belohnt. So ging es dann am Samstag in die nächste Runde und die Spieler legten nochmal einen drauf. Vor ausverkauftem Haus durften Sie ein erneut grandioses Publikum unterhalten, bis bei dem ein oder anderen Zuschauer sogar vor lauter Lachen die Tränen geflossen sind.

Ein Macho als Liebhaber bei der Gaudibühne Uttenhofen

Neben den alteingesessenen Stammspielern darf die Gaudibühne auch in diesem Jahr wieder Spielerzuwachs verbuchen. Ganz frisch dabei ist Max Kiesche, welcher das allererste Mal überhaupt Bühnenluft schnuppert. Er darf die Herzen schmelzen lassen und sich als machomäßiger Liebhaber beweisen. Christian Aigster hat sich bereits im Sommer bei der „Biergartengaudi im Museumshof“ der Gaudibühne Uttenhofen und des Heimatvereins Ziemetshausen als talentierter Schauspieler erwiesen. Er ist im diesjährigen Stück als schüchterner und „dalketer“ Brautwerber zu sehen und bringt das Publikum mit einem Spruch nach dem anderen und mit seiner außergewöhnlichen Mimik zum Lachen. Ein weiterer „Neuling“ auf den Brettern der Gaudibühne ist Janik Greiner, der den kleinen Bruder des Brautwerbers verkörpert. Greiner ist seit Kindesbeinen fest im Verein verwurzelt und hat sich in den vergangenen Jahren als Souffleur engagiert. In diesem Jahr steht er nun das erste Mal selbst auf der Bühne. Weiter sind auf den Bühnebrettern zu sehen: Petra Wucherer, Silvia Heininger, Madlen Bobinger und Peter Greiner. Die Gaudibühne Uttenhofen freut sich bereits auf die fünf noch folgenden Aufführungstermine, für die noch Karten zu haben sind.

Die Gaudibühne Uttenhofen präsentiert ihr neues Stück „`s Hochzeitskarussell“. Ein machomäßiger Liebhaber ist auch dabei. Foto: Gaudibühne Uttenhofen

Die nächsten Spieltermine sind: Freitag 19., Samstag. 20., So. 21. Januar (Nachmittagsvorstellung, Beginn um 14 Uhr), Freitag. 26.. und Samstag 27. Januar. Telefonische Kartenreservierung ist bei Christa Donderer unter Telefon 08284/9982324 täglich von 19 bis 21 Uhr möglich. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch