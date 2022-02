Die größten Feste und Veranstaltungen 2022 im Landkreis Günzburg

Günzburger Frühlingsfest: Vom 25. bis 29. Mai 2022 findet im Auwaldstadion das erste Günzburger Frühlingsfest statt. Die Band "Dorfrocker" kommen am 25. Mai 2022 mit ihrem Mitsing-Hit "Dorfkind" nach Günzburg. Nach über 130 TV-Auftritten, Echo-Nominierung und drei Top10 Chart-Alben in Folge sind die Dorfrocker in Günzburg zu Gast. Das Frühlingsfest wird vom FC Günzburg veranstaltet.