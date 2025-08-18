Icon Menü
Verhandlung am Amtsgericht Günzburg nach eskaliertem Taxifahrer-Streit im Landkreis

Landkreis Günzburg

Nach Kommentar zu neuem Auto: Taxifahrer-Streit im Landkreis Günzburg eskaliert

Ein Taxifahrer aus der Region soll einem Kollegen ins Gesicht getreten haben. Aber war es wirklich so? Von Verhältnissen „wie bei einer Mafia“ ist die Rede.
Von Philipp Nazareth
    Die Vorwürfe gegen einen Taxifahrer aus dem Landkreis Günzburg haben es in sich.
    Die Vorwürfe gegen einen Taxifahrer aus dem Landkreis Günzburg haben es in sich. Foto: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

    Hat dieser Mann wirklich einem Kollegen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dann noch mit dem Fuß auf sein Opfer eingetreten? Auf den ersten Blick kann man sich das bei dem gepflegten Äußeren und der zurückhaltenden Art des Angeklagten gar nicht vorstellen. Dennoch wirft ihm die Staatsanwaltschaft nebst Beleidigung und Bedrohung genau das vor: gefährliche Körperverletzung. Auslöser des Streits zwischen den beiden Taxifahrern war wohl eine Bemerkung über ein neues Auto, wenngleich sich die Schilderungen im Prozess vor dem Günzburger Amtsgericht teils deutlich widersprechen.

