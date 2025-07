Baustelle, Umleitung und Haifischzähne: Was halten Sie vom Verkehr in Krumbach?

Der Verkehr in der Krumbacher Innenstadt wird immer unübersichtlicher. Dabei sorgen nicht nur die laufenden Bauarbeiten in der Bahnhofsstraße für viel Ärger. Auch, wenn den meisten klar ist, dass diese sein müssen und sind ja auch nach einiger Zeit vorbei sein werden. Die Karl-Mantel-Straße mit ihrem Tempolimit etwa ist für viele ein Störfaktor. Einige der von uns befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt finden vor allem die neuen Vorfahrtsregeln als verwirrend. Andere wiederum kommen trotz Änderungen gut zurecht.

Icon Vergrößern Natasha Stojanoska (40) aus Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Natasha Stojanoska (40) aus Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Natasha Stojanoska (40) aus Krumbach sagt:

Also, ich finde das mit dem Verkehr in Krumbach eigentlich nicht so schlimm. Mich stören die Regeln nicht. Allerdings habe ich in der Umgehungsstraße, in der Südstraße schon ein paar Unfälle gesehen, trotz Ampel. Vielleicht sollte da mal nachgebessert werden.

Icon Vergrößern René Maschinski (31) aus Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen René Maschinski (31) aus Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

René Maschinski (31) aus Krumbach sagt:

Ich bin selbst vom Straßenbau und kann sagen: Die Baustelle in der Bahnhofsstraße ist nötig. Dagegen ist nichts zu machen. Was jetzt der Karl-Mantel-Straße gemacht wurde, ist meiner Meinung nach dagegen unnötig. Es war vorher doch gut, warum wird es jetzt wieder geändert. Was mir auffällt: Am alten Rathaus, an der Bushaltestelle, da müsste ein Fußgängerüberweg sein.

Icon Vergrößern Johannes Möschl (24) aus Winzer. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Johannes Möschl (24) aus Winzer. Foto: Elisabeth Schmid

Johannes Möschl (24) aus Winzer sagt:



Ich fahre nicht so oft durch Krumbach. Bei uns daheim in Winzer ist der Verkehr eher ruhig. Was mich in Krumbach wirklich stört, ist die Tempo-20-Zone in der Karl-Mantel-Straße. Dort ist eine so geringe Geschwindigkeitsbegrenzung nicht nötig. Da ist ja schließlich keine Schule oder Kindergarten.

Icon Vergrößern Raphael Wohlketretter (38) aus Illertissen. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Raphael Wohlketretter (38) aus Illertissen. Foto: Elisabeth Schmid

Raphael Wohlketretter (38) aus Illertissen sagt:



Ich komme gerade aus Illertissen. Es ist eine Katastrophe, durch Krumbach zu fahren. Auf jeden Fall ist es heute so. Die Bahnhofsstraße ist ganz gesperrt und auf dem Marktplatz ist Markt. Ich musste ganz durch die Altstadt fahren. Ansonsten betrifft mich die Regelung des Verkehrs in der Karl-Mantel-Straße nicht. Diesmal aber war es schlimm genug.