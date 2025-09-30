Vier Autos in Verkehrsunfall auf B300 verwickelt

Am Montag hat sich gegen 6.55 Uhr auf der B300 zwischen Thannhausen und Ziemetshausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 27.500 Euro ereignet. Zur Unfallzeit war ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der B300 von Thannhausen in Richtung Ziemetshausen unterwegs, berichtet die Polizei. Vor ihm fuhr ein 51-Jähriger. Hinter dem 22-Jährigen folgte ein 23-Jähriger mit seinem Fahrzeug, wiederum gefolgt von einem 26-jährigen Pkw-Lenker. Aufgrund eines Wildunfalls auf der Gegenfahrbahn bremste der 51-Jährige ab und hielt an. Dies taten auch der 22-Jährige und der 23-jährige Fahrzeuglenker. Der 26-Jährige bemerkte die Anhaltevorgänge zu spät und fuhr auf den Wagen des 23-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf das Fahrzeug des 22-Jährigen geschoben. Der Unfallverursacher sowie der 23-Jährige und dessen Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, ebenso wie der 22-jährige Autofahrer. Der Unfallverursacher wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Ziemetshausen war mit 18 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Straßenmeisterei wurde zur Abbindung von Betriebsstoffen an den Unfallort gerufen. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

