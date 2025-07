Jugendliche auf Kleinkraftrad stürzt beim Abbiegen

Leicht verletzt worden ist eine Kleinkraftfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Krumbach am Dienstag gegen 16.40 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße. Die 15-jährige Zweiradfahrerin war zur Unfallzeit mit ihrem Kleinkraftrad auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Sie wollte nach links in die Lichtensteinstraße abbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers, so die Polizei, stürzte sie. Sie wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. (AZ)

