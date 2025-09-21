Verkehrsunfall in Krumbach: 64-Jähriger weicht in ein Maisfeld aus

Am vergangenen Samstag ist es in Krumbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Laut Polizeibericht war ein 64-Jähriger gegen 15.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2019 von Krumbach in Richtung Deisenhausen unterwegs. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer wollte von einem Feldweg aus die Staatsstraße geradeaus in nördliche Richtung überqueren. Hierbei übersah er laut Polizei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 64-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 64-Jährige nach rechts ausweichen. Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Maisfeld. Dabei verletzte er sich nach Angaben der Polizei leicht, er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (AZ)

