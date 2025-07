Verkehrsunfall an Ex-Unfallschwerpunkt

Auf der Kreuzung Mindelheimer Straße/Südstraße in Krumbach ereignete sich am Montag um 8.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 7500 Euro. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Mindelheimer Straße stadteinwärts und wollte nach rechts in die Südstraße abbiegen. Er missachtete dabei laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 74-Jährigen, der auf der Südstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs war. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß zu verhindern, was aber nicht gelang. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Als die Südstraße frisch gebaut war, war diese Kreuzung einmal ein Unfallschwerpunkt gewesen. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis