Verkehrsunfall beim Abbiegen in Thannhausen

Am Montag gegen 18.45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Frühmeßstraße/Wiesenthalstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 12.500 Euro. Laut Polizei war 56-Jährige mit ihrem Auto auf der Frühmeßstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Wiesenthalstraße wollte sie nach links in diese einbiegen. Sie nahm dabei dem Pkw einer 45-Jährigen, welche auf der Wiesenthalstraße in Richtung Westen unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Den entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 12.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

