Vermisster Junge aus Brandenburg in Krumbach bei Diebstahl entdeckt

Das Personal eines Verbrauchermarktes in der Brühlstraße hat am Freitag einen 16-Jährigen beim Ladendiebstahl ertappt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr. Der Jugendliche hatte nach Angaben der Polizei seinen Rucksack mit alkoholischen Getränken mit einem mittleren dreistelligen Verkaufswert gefüllt und versuchte, den Markt über den Infostand zu verlassen. Die Mitarbeiter hielten ihn auf und übergaben ihn der Polizei.

16-jähriger Vermisster aus Brandenburg mit Diebesgut ertappt

Auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass der Jugendliche von einer Polizeidienststelle in Brandenburg als vermisst gemeldet war. Die Polizei leitete über das Jugendamt die Rückführung ein. Das Diebesgut blieb im Laden. (AZ)