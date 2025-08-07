Icon Menü
„Verregneter Juli: So wirken Wetterbedingungen auf Freibad-Besucherzahlen“

Landkreis Günzburg

Verhagelt der verregnete Juli den Freibädern die Bilanz?

Bis nach den Sommerferien im September haben die Freibäder im Landkreis Günzburg noch geöffnet. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Von Annegret Döring
    • |
    • |
    • |
    Das Schwimmerbecken des Krumbacher Freibads. Bei schönem Wetter lässt es sich hier wunderbar abkühlen und sportlich betätigen. Foto: Oliver Wolff (Archivbild)

    Nach Herzenslust planschen, schwimmen oder in einem fort die Wasserrutsche hochklettern und wieder runterrutschen, so stellen sich daheimgebliebene Schulkinder und ihre Eltern perfekte Sommerferientage vor. Noch ist Zeit, das zu genießen, denn die Freibäder schließen meist erst nach den Sommerferien, so etwa Mitte September - je nach Wetterlage. Die Redaktion hörte sich im Landkreis um, wie die Zwischenbilanz der Freibäder nach dem verregneten Juli ausfällt.

