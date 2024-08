Vier Betrugsopfer verschiedener Maschen in Krumbach

Gleich vier Betrugsfälle an einem Tag musste die Krumbacher Polizei am Montag bearbeiten. Der Kassierer eines ortsansässigen Vereins erhielt von einem vermeintlichen Vorsitzenden eine E-Mail mit Anhang. Der Anhang enthielt eine Rechnung im mittleren vierstelligen Bereich. Diese Rechnung wurde überwiesen. Stunden später wurde der Betrug bemerkt und Kontakt mit den beteiligten Banken aufgenommen. Ob das Geld zurückgeholt werden kann, muss noch abgeklärt werden, so die Polizei.

Heizöl auf gefälschter Webseite bestellt.

Im nächsten Fall hatte eine 51-Jährige auf einer gefälschten Webseite 2000 Liter Heizöl bestellt. Die Hälfte des Kaufpreises musste per Vorkasse geleistet werden. Das Heizöl wurde jedoch nicht geliefert.

Das nächste Opfer ist eine 44-jährige Geschädigte. Sie öffnete sich laut Polizei auf einer Webseite ein Angebot, das auf eine lukrative Wettmöglichkeit hinwies und zunächst seriös wirkte. Die Geschädigte gab ihre Kreditkartendaten an, welche prompt mit 600 Euro belastet wurde. Auf den versprochenen Gewinn in Höhe von 6000 Euro wartete die Frau vergeblich.

Der vierte Fall wurde von einer 18-Jährige angezeigt, die auf einer Plattform eine Jacke verkaufen wollte. Es meldete sich ein Interessent, welcher der Geschädigten einen angeblichen Link für sicheres Bezahlen schickte. Über diesen Link gab die Geschädigte ihre Bankdaten ein, worauf ihr Konto mit über 2000 Euro belastet worden ist. Da das Empfängerkonto bereits gesperrt war, wurde das Geld dort nicht angenommen, somit ist kein Schaden entstanden. (AZ)