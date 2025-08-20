Bahnübergang an der Ulmer Straße in Krumbach wird gesperrt

Auf eine neue Umleitung im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße in Krumbach müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Donnerstag, 21. August, einstellen: Weil die Bauarbeiten voranschreiten, ist der Bereich an den Ärztehäusern gesperrt. Die Umleitung führt in beiden Fahrtrichtungen über den Busbahnhof. Allerdings wird im Zuge dessen der Bahnübergang an der Ulmer Straße voll gesperrt, und zwar bis zum Ende der Sommerferien.

Bis nach den Ferien muss man in und aus Richtung Weißenhorn Umleitungen fahren

Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt in Krumbach erklärt: „Das war eigentlich erst ab Freitag geplant, doch die Baufirma ist früher fertig geworden mit den Vorarbeiten.“ So werde also im Zuge der aktuellen Sanierungsarbeiten der Bundesstraße B 300 in Krumbach ab Donnerstagvormittag die Ulmer Straße auf Höhe des Bahnübergangs voll gesperrt. Nur durch diese Vollsperrung konnte die Bahn ermöglichen, den Bundesstraßenverkehr kleinräumig in beide Richtungen über den Busparkplatz am Bahnhof umzuleiten. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Günzburg und Mindelheim ist davon nicht betroffen. Fußgänger und Radfahrer können den Bahnübergang weiterhin benutzen, so die Auskunft.

Kleinräumig wird in Krumbach über den Busbahnhof am Krumbacher Bahnhof umgeleitet

Die Arbeiten am aktuellen Bauabschnitt der Bundesstraße B 300 im Bereich des Ärztehauses und der Apotheke sind so weit vorangeschritten, dass dort nun die Vollsperrung der Bundesstraße ansteht. Daher werden die Verkehrsteilnehmer ab Donnerstag nicht mehr per Einbahnregelung um das Areal herumgeführt, sondern in beide Fahrtrichtungen über den Busparkplatz gelenkt. Die Verkehrsführung wird ausgeschildert und mittels gelber Markierungen und Bodenschwellen auf der Straße verdeutlicht.

Aufgrund der Nähe des Bahnübergangs im Zuge der Ulmer Straße ist es in Abstimmung mit der Deutschen Bahn aus Sicherheitsgründen notwendig, dort die Ulmer Straße zu sperren. Die Straßenverbindung aus und in Richtung Roggenburg und Weißenhorn wird ab Deisenhausen über Nattenhausen und die südlich parallel verlaufende Staatsstraße 2018, Nattenhauser Straße umgeleitet. Zudem steht die Jochnerstraße als Ausweichroute hin zur Bundesstraße B 300 zur Verfügung. Diese ist allerdings weiterhin für den Schwerverkehr gesperrt, der großräumig umgeleitet wird.

Das Ärztehaus, die Apotheke und die dazugehörigen Parkplätze bleiben gemäß der Beschilderung vor Ort weiterhin zu Fuß und mit dem Auto zu erreichen. Aus Richtung Weißenhorn ist aber ab Deisenhausen der ausgeschilderten Umleitung nach Krumbach zu folgen.

Während der Vollsperrung wird es im Baustellenbereich eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten für Anwohner geben. Diese werden bei Rückfragen direkt vor Ort von der Baufirma informiert. Fußläufig sind Geschäfte und Grundstücke in der Regel erreichbar. Die Gehwege bleiben geöffnet, teilt das Bauamt mit.

Die überörtliche Umleitung der Bundesstraße B 300 aus Richtung Süden kommend über die Südstraße und die Bundes-straße B 16 insbesondere für den LKW-Verkehr bleibt weiterhin ausgeschildert, um den Busparkplatz und die Kreuzung an der Lichtensteinstraße zu entlasten.

Das Staatliche Bauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperrungen und gegenseitige Rücksichtnahme. Im Baustellenbereich ist mit vermehrtem Baustellenverkehr zu rechnen und Vorsicht geboten. Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt erklärt, dass es wichtig sei, diese Baumaßnahme in den Sommerferien zu realisieren, da in dieser Zeit weniger Schwerverkehr fahre schon allein wegen der wegfallenden Schulbusse. Erst ab dem Morgen des ersten Schultages im neuen Schuljahr, Dienstag, 16. September, seien die Bahnhofstraße im Bereich der Ärztehäuser und auch der Bahnübergang an der Ulmer Straße wieder geöffnet.