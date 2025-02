Vollsperrung der Kreisstraße GZ 25 bei Oberrohr ab Montag

Bereits am kommenden Montag, 24. Februar, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Umleitungen beim Ursberger Ortsteil Oberrohr einstellen. Dann nämlich beginnen die Bauarbeiten zum Ausbau der Kreisstraße GZ 25 nördlich von Oberrohr. Aufgrund der günstigen Witterungsbedingungen wird der geplante Baubeginn um rund eineinhalb Wochen vorgezogen, teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach mit. Betroffen ist der Streckenabschnitt von Oberrohr in Richtung Kemnat bis zur Staatsstraße 2023 (Edelstetten - Thannhausen).

Demzufolge umfasst die Ausbaumaßnahme neben dem grundhaften, bestandsorientierten Neubau der stark beschädigten Kreisstraße auch die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Amphibienschutzanlage. Die streckenbegleitenden Amphibienleiteinrichtungen dienen dazu, den Lebensraum der Amphibien zu stärken und die Wanderstrecken der Tiere von ihren Winterquartieren im Wald zu den Laichplätzen im Sommer im Bereich der östlich der Straße gelegenen Gewässer zu schützen. Die Maßnahme ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Artenvielfalt in der Region. So werden aus bisher vier Tunneln unter der Straße 14 für die Tiere. Es wurde auf der Ostseite auch Grund von den Landwirten erworben, um diese Baumaßnahme realisieren zu können.

Amphibien müssen über die Kreisstraße bei Oberrohr zu ihren Laichgewässern

Wie Abteilungsleiter Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt erklärt, habe man den Baubeginn auch deshalb vorgezogen, da die warmen Temperaturen erwarten lassen, dass die Amphibienwanderung bereits beginnen wird. Da die bestehende Amphibienschutzanlage der Straße defekt ist und von den Tieren überklettert werde, wäre bei einem späteren Baubeginn die Aufstellung von Schutzzäunen erforderlich gewesen. Dies soll verhindern, dass die Tiere massenweise über die Straße kriechen und vom dortigen Verkehr getötet werden. Die Aufstellung des Schutzzauns ist durch den früheren Baubeginn nicht mehr notwendig und die Tiere können durch die Sperrung für den Verkehr ungestört zu ihren Laichgewässern gelangen.

Es wird erwartet, dass die Arbeiten planmäßig bis Mitte Juni 2025 abgeschlossen werden. Für die Dauer der Baumaßnahme muss die Kreisstraße GZ 25 für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Vollsperrung betrifft den gesamten Streckenabschnitt der Kreisstraßen GZ 25 zwischen dem nördlichen Ortsausgang von Oberrohr bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2023. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert, sie verläuft über die Staatstraße St 2023 Richtung Thannhausen und weiter über die Bundesstraße B 300 Richtung Krumbach und zurück.

Die Baumaßnahme und die damit verbundene Sperrung sind notwendig, um die Infrastruktur nachhaltig zu verbessern und die Region ökologisch zu unterstützen, so das Bauamt. Die Behörde bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für entstehende Beeinträchtigungen. (AZ mit adö)