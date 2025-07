Ab Donnerstagabend wird die Krumbacher Bahnhofstraße vollgesperrt

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 300 in Krumbach verlaufen laut dem Staatlichen Bauamt Krumbach planmäßig. Die erste Bauphase wird trotz schwierigen Witterungsverhältnissen und einiger unvorhergesehener zusätzlicher Arbeiten im Untergrund an den alten Kanal- und Wasserleitungen bis Ende der Woche abgeschlossen. In den ersten beiden Ferienwochen steht nun die Vollsperrung des Streckenabschnitts von der Ulmer Straße bis zur Nattenhauser Straße an. Die Absperrung hierfür beginnt am Donnerstagabend.

Vollsperrung der B300 in Krumbach: Neben Asphalterneuerung auch Glasfaser und Stromkabel

In der zweiten Bauphase sollen im Zeitraum von gut zwei Wochen verschiedene Baufirmen und Arbeiten koordiniert werden. Neben den Arbeiten der Firma Leonhard Weiss an Straße, Wasserleitung und Kanal, wird die Firma Yunex die Ampelanlage an der Einmündung der Ulmer Straße abbauen und erneuern, sowie Baufirmen der LEW und Telekom Leitungsquerungen für Stromversorgung und Glasfasernetz im Straßenraum der B300 verlegen.

Von der Einmündung der Ulmer Straße bis zur Einmündung der Nattenhauser Straße wird während der Vollsperrung die Asphaltdeckschicht der Bundesstraße komplett erneuert und stark geschädigte Zufahrten und Bordsteine abschnittsweise ausgetauscht. Lediglich Anwohnern ist die Zufahrt je nach Baufortschritt gestattet. Diese werden laut Staatlichem Bauamt bei Rückfragen direkt vor Ort von der Baufirma informiert. Fußläufig sind Geschäfte und Grundstücke jederzeit erreichbar. Während der Vollsperrung der Straße bleiben die Gehwege geöffnet.

Bahnhofstraße in Krumbach komplett gesperrt: Autofahrer werden umgeleitet

Der Verkehr auf der Bundesstraße Richtung Süden wird über Deisenhausen und Nattenhausen umgeleitet. Richtung Norden wird der Verkehr weiterhin über die Südstraße und anschließend östlich im Stadtgebiet über die B16 umgeleitet. Nördlich der Baustelle werden Kraftfahrzeuge im Einbahnverkehr um Apotheke und Ärztehaus herumgeführt. Von der Ulmer Straße kommend ist die Fahrt bis zur Bahnhofstraße und anschließend Richtung Norden möglich. In entgegengesetzter, südlicher Richtung wird der Verkehr ab der Lichtensteinstraße über den Busbahnhof Richtung Ulmer Straße geleitet. Das Ärztehaus, die Apotheke und die dazugehörigen Parkplätze sind gemäß der Beschilderung vor Ort jederzeit zu erreichen.

Über die Arbeiten der sich anschließenden dritten Bauphase bis zum Ende der Sommerferien wird laut Staatlichem Bauamt vor Beginn noch einmal separat informiert. In den dann verbleibenden vier Wochen sind die Bauarbeiten im Straßenraum der B300 vor dem Ärztehaus und der Apotheke geplant. Dann wird dort der Abschnitt der Bundesstraße voll gesperrt. Ab Beginn des neuen Schuljahres soll der Verkehr in der Bahnhofstraße planmäßig in beide Richtungen wieder rollen. Nach den Sommerferien werden noch einige Restarbeiten entlang der Gehwege ausgeführt. Die Sperrung des Busbahnhofs zur Sanierung der dortigen Asphaltdeckschicht ist in den Herbstferien geplant, hierbei wird nur mehr der Busverkehr beeinträchtigt. Auch in diesen Bauphasen bleibt die Erreichbarkeit des Ärztehauses und der Apotheke sowie der direkten Anlieger, Gewerbetreibenden und Geschäfte gewährleistet. (AZ)