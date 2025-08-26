Vorbereitungen für die Landesausstellung in Ursberg laufen

Die Banner sind abgehängt, die Exponate abtransportiert. Der Kreuzgang des Haus Sankt Josef atmet wieder die stille Würde des Klosterortes, von dem die Ausstellung „900 Jahre Klosterort Ursberg“ von März bis Juni Zeugnis ablegte. Doch das nächste Großereignis steht schon vor der Tür: Wie berichtet, findet 2027 die Bayerische Landesausstellung mit dem Titel „Schwesterherz! Frauen retten Bayern“ in Ursberg und Dillingen statt. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Über 3000 Besucher in rund 90 Führungen zeigen die große Resonanz auf die Jubiläumsausstellung. „Schüler führen Schüler“-Angebote und barrierefreie Rundgänge in Leichter Sprache rundeten das Angebot ab. Ein ergänzendes Rahmenprogramm sowie der feierliche Schlussgottesdienst machten deutlich, dass die „Bildungs- und Kulturwerkstatt Klosterort Ursberg“ (BUKK) ihre Premiere erfolgreich gemeistert hat. Die BUKK, eine gemeinnützige GmbH, getragen vom DRW, der Sankt Josefskongregation, dem Landkreis Günzburg und der Gemeinde Ursberg kümmert sich auch um die Bayerische Landesausstellung 2027. Gesundheit und Pflege sollen die Schwerpunktthemen der Ausstellung sein, verrät die Geschäftsführerin der BUKK, Julia Winterstein.

Ursberg bereitet sich auf die Bayerische Landesausstellung 2027 vor

Es habe ein wenig gedauert, bis mit dem Ausstellungstitel die richtigen Assoziationen einhergingen, gibt Julia Winterstein zu. „Schwesterherz“: Zunächst klang das für sie fast zu speziell, zu eng gefasst. In Ursberg dachte man dabei natürlich sofort an die Ordensschwestern der Sankt Josefskongregation. Doch mit der Zeit entfaltete der Begriff seine ganze Tiefe: Er steht ebenso für leibliche Schwestern, Krankenschwestern, Weggefährtinnen – für Frauen, die mit Herz, Hand und Verstand und mit viel Einsatz und Verantwortung handeln. „Obwohl sich in der Geschichte häufig Männer wie Sebastian Kneipp oder Dominikus Ringeisen als die großen Visionäre im Gesundheits- und Sozialwesen hervortun, waren es doch vielfach die Frauen, die diese Visionen mit harter Arbeit und Ausdauer Wirklichkeit werden ließen“, sagt Winterstein. „Sie hielten den Laden am Laufen, übernahmen Verantwortung, brachten neue Ideen ein und trugen zum Gelingen bei – oft im Verborgenen, ohne öffentliche Anerkennung oder Lobby.“

Dass das Haus der Bayerischen Geschichte neben Dillingen gerade Ursberg als Ausstellungsort gewählt hat, empfindet Julia Winterstein angesichts der Thematik mehr als passend: „Hier bei uns im Dominikus-Ringeisen-Werk kommen so viele der geforderten Aspekte zusammen: Soziales, Gesundheit, Pflege, Mitmenschlichkeit – und all das im geschichtsträchtigen Umfeld eines Klosterortes und einer Einrichtung, in der sichtbar wird, wie sehr diese Grundpfeiler, die jede Gesellschaft tragen, in den Händen von Frauen ruhen.“ Zudem biete gerade ein Klosterort die ideale Gelegenheit, mit alten Vorurteilen über die Rolle der Frau in der Kirche aufzuräumen. Wo sonst hätten Frauen bereits in vergangenen Jahrhunderten die Möglichkeit gehabt, Handwerksberufe wie Schreinerin oder Schuhmacherin zu erlernen? Ebenso seien die Aufgaben einer Klostervorsteherin mit der Funktion eines Topmanagers gleichzusetzen.

Vorbereitungen für die Bayerische Landesausstellung 2027 in Ursberg laufen

Bis die Ausstellung aber tatsächlich steht, wird noch viel passieren: Die Räumlichkeiten sollen den Anforderungen entsprechend gestaltet werden. Umfangreiche bauliche Maßnahmen, speziell im Hinblick auf Sicherheit, Brandschutz und Barrierefreiheit, sollen termingerecht umgesetzt und ein regionales Marketing erarbeitet werden. Auch das Rahmenprogramm mit mehreren Großveranstaltungen, darunter das Ursberger Sommerfest, sowie Vorträge, Führungen, Diskussionen und ein Musikprogramm liegt in den Händen der BUKK. Zudem wird ein inklusiver Beirat von Anfang an aktiv in die Planung eingebunden. Er soll die Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen körperlichen, geistigen und sozialen Voraussetzungen in das Gesamtkonzept einbeziehen. Julia Winterstein sagt dazu: „Inklusion bedeutet für uns, nicht nur über Menschen zu sprechen, sondern gemeinsam mit ihnen zu gestalten. Der Beirat ist ein zentrales Gremium, das mitgestaltet, mitentscheidet und Impulse gibt – damit die Ausstellung wirklich für alle erlebbar wird.“ (AZ)