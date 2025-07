Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden nach Autounfall in Winzer

In Winzer hat es am Sonntagnachmittag gekracht: Auf der Kreisstraße GZ 30 sind laut Polizeibericht zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Auto von Hasberg kommend und wollte an der Einmündung nach Winzer links abbiegen.

Zwei Autos stoßen in Winzer auf der Kreisstraße zusammen

Beim Abbiegen nahm sie jedoch einem 45-Jährigen die Vorfahrt, der laut Angaben der Polizei auf der GZ 30 von Winzer kommend in östliche Richtung fuhr. Die beiden Autos stießen zusammen, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Laut den Beamten wurde niemand verletzt. (AZ)