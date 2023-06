Wir suchen den Ehrenamtler des Monats Juni im Kreis Günzburg

Ohne die vielen Freiwilligen geht es in den Vereinen nicht. Wir möchten diejenigen ehren, die sonst häufig hinter den Kulissen arbeiten - und suchen wieder Vorschläge!

Jeder weiß, welchen großen Beitrag sie im Hintergrund leisten. Ohne sie geht es nicht. Die Rede ist von den Ehrenamtlichen, die im Verein und für Institutionen unverzichtbar sind: Weil sie am Spieltag Limo und Wurstsemmeln verkaufen, weil sie das Zeltlager organisieren, jedes Jahr die Garde trainieren oder bei Konzerten und Theatervorführungen Eintritt kassieren. Und das sind nur wenige Beispiele von vielen. Wenn auch Sie einer solchen Person eine besondere Wertschätzung zuteilwerden lassen wollen, dann machen Sie mit bei unserem zweiten Voting zum Ehrenamtler des Monats im Landkreis Günzburg.

Ehrenamtler des Monats im Landkreis Günzburg: Jetzt mitmachen und gewinnen

Schicken Sie uns in diesem Fall bis Mittwoch, 21. Juni, 18 Uhr eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Namen des oder der Nominierten und einer kurzen Begründung. Die Person sollte seit mindestens drei Jahren ehrenamtlich tätig sein. Nominiert werden kann nur eine Person und keine ganze Gruppe. Hängen Sie bitte auch ein Foto mit an, auf dem zu sehen ist, wie derjenige oder diejenige so richtig anpackt. Zudem benötigen wir den Vor- und Nachnamen des Fotografen oder der Fotografin des Bildes. Stichwort: Ehrenamt. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kandidat oder Ihre Kandidatin mit einer Veröffentlichung in den Mittelschwäbischen Nachrichten und der Günzburger Zeitung einverstanden sein muss. Der Gewinner des Votings soll am Freitagabend des 30. Juni feststehen. Die Online-Abstimmung beginnt am Samstag, 24. Juni. Die Einsendungen aus dem Monat Mai, die nicht berücksichtigt werden konnten, haben im Juni bei der Auswahl der Nominierten Vorrang.

Die Person, die am Ende die meisten Stimmen hat, ist Ehrenamtler-/in des Monats Juni im Landkreis Günzburg und gewinnt einen Restaurant-Gutschein in Höhe von 50 Euro. Das Voting im Mai hat, wie berichtet, Michael Fritz aus Unterknöringen gewonnen. Er durfte sich über einen Pizzeria-Gutschein freuen.

