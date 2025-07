Das Geld sitzt in Neuburg nicht mehr so locker wie früher

„Das Geld sitzt nicht mehr so locker wie in der Vergangenheit, ich blicke mit Sorge in die Zukunft, wie sollen die Kommunen dauerhaft überleben? Viele Dinge werden den Kommunen auferlegt“. Nachdenkliche und sorgenvolle Worte von Bürgermeister Markus Dopfer im Rahmen der Haushaltsberatung in Neuburg. „Wir sind aber noch in der Lage, den ein oder anderen Meilenstein zu setzen“, lautete das Fazit des Rathauschefs für dieses Jahr.

