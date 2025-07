„Ein bisschen wie eine Sucht“: Als Anfängerin unter Wakeboard-Profis

Fasziniert schaue ich auf das Wasser des Turncable Wakeparks in Thannhausen. Getragen von einer Leichtigkeit gleiten die Wakeboarder über den See, wirbeln das Wasser bei ihren Sprungen auf und hinterlassen kleine Wellen als sie vorbeiziehen. „Sieht das cool aus“, sage ich beeindruckt vor mich hin. Wenig später sollte ich bei meinem Selbstversuch genau das ausprobieren. Doch so leicht wie das bei den geübten „Ridern“ aussieht, ist es definitiv nicht.

Celine Theiss

Thannhausen

Meisterschaft