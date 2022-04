Waltenhausen

18:15 Uhr

Ackerbeat-Festival in Waltenhausen findet mit Gästen aus Tel Aviv statt

Plus Veranstalter Axel Brandt war sich bis vor Kurzem nicht sicher, ob das Festival stattfindet. Dabei hat er bereits Bands für das "Ackerbeat" in Waltenhausen gebucht.

Von Sophia Huber

Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass eine Band aus Tel Aviv ein Wochenende in der knapp 800-Einwohner-Gemeinde Waltenhausen verbringen wird. Wahrscheinlich werden sich Yurika, Dani, Ira und Uri von "Ouzo Bazooka" erst einmal wundern, wenn sie vom Flughafen kommen, mit dem Auto raus aufs Land fahren und auf der Bühne inmitten einer Wiese ihre Instrumente aufbauen. Doch genau das ist das Charakteristische am "Ackerbeat"-Festival. Veranstalter Axel Brandt geht, Stand dieser Woche, davon aus, dass das Festival zum fünften Mal am 29. und 30. Juli 2022 in der Region stattfinden kann. Zweimal ist es nun wegen der Pandemie ausgefallen. Und auch dieses Mal hat die Genehmigung des Festivals eine Vorgeschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen