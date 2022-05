Waltenhausen

vor 34 Min.

Baugebiet in Waltenhausen ist noch nicht genehmigt

Plus Das Landratsamt hat Bedenken und verlangt eine erneute Auslegung des Bebauungsplanes. Die geplanten Flächen verlaufen anders, als es dem Landratsamt recht ist.

Von Werner Glogger

In der Januar-Sitzung beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan Nr. 6 „Südlich Tannengehaustraße“ im Ortsteil Waltenhausen. Mit der öffentlichen Auslegung befand sich das Vorhaben schon fast auf der Zielgeraden, doch das Landratsamt Günzburg als Genehmigungsbehörde äußerte in ihrer Stellungnahme Bedenken, sodass nach Klärung mit dem Planungsbüro eine erneute Auslegung erfolgen wird. Darauf einigte sich das Ratsgremium in seiner jüngsten Sitzung und will dadurch nicht die Regierung von Schwaben als höhere Instanz in Anspruch nehmen.

