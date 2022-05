Gebrochene Nase: Busfahrer verletzt Kinder im Schulbus und kommt vor Gericht

Plus Weil Schulkinder sich nicht an Regeln halten, möchte ein Busfahrer sie maßregeln und bremst stark ab. Dabei bricht sich eine Schülerin die Nase. Der Fall kommt vor Gericht.

Jeder weiß, wie wuselig es in einem vollen Schulbus zugehen kann. Ein Fahrer hat deshalb im südlichen Landkreis Günzburg offenbar die Nerven verloren. Der 59-Jährige wollte die Rasselbande disziplinieren – aber mit völlig untauglichen Mitteln. Er bremste das schwere Gefährt so stark ab, dass zwei der Kinder verletzt wurden. Obwohl er das bestreitet, muss er jetzt Schmerzensgeld zahlen, denn eine technische Aufzeichnung zeigt etwas anderes.