Waltenhausen

18:45 Uhr

Genehmigung des Bebauungsplanes in Waltenhausen steht bevor

Endlich ein eigenes Haus bauen können – davon träumen viele auch in Waltenhausen. Ein Baugebiet wurde dort südlich der Tannengehaustreße geplant. 2023 kann hier vielleicht schon gebaut werden.

Plus Im Waltenhauser Baugebiet "Südlich der Tannengehaustraße" soll schon im nächsten Jahr gebaut werden können. Was in der Gemeinderatssitzung besprochen wurde.

Von Werner Glogger

Das Sprichwort "Aller guten Dinge sind drei" könnte durchaus für das neue Baugebiet "Südlich der Tannengehaustraße" angewendet werden, denn nach der dritten Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange rechnet Bürgermeister Alois Rampp nunmehr mit der amtlichen Genehmigung durch das Landratsamt Günzburg. Wie mehrfach berichtet, besteht in Waltenhausen eine hohe Nachfrage nach Bauplätzen, sodass sich die Gemeinde schon im vergangenen Jahr entschloss, im Südwesten Flächen zu erwerben und dort ein neues Baugebiet auszuweisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen