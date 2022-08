Waltenhausen

12:00 Uhr

Sanierung der Trinkwasserversorgung in Waltenhausen wird teuer

Plus Das Sanierungs- und Strukturkonzept zeigt auf, was auf die Gemeinde Waltenhausen zukommt. Im Gemeinderat stellte es ein Fachreferent vor. Was alles gemacht werden muss.

Von Werner Glogger

Auch für Waltenhausen und seine Ortsteile hat eine einwandfreie Trinkwasserversorgung oberste Priorität. Während des ganzen Jahres, aber vor allem in Zeiten enormer Trockenheit, die zurzeit erhebliche Sorgen bereitet, muss gewährleistet sein, dass die Einwohnerschaft ausreichend und einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung hat. Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, hat die Gemeinde ein „Sanierungs- und Strukturkonzept Trinkwasserversorgung“ in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Fachplaner und Ressortleiter Wasserversorgung der Firma Sweco in Augsburg, Tobias Kostenzer, vorlegte.

