Waltenhausens Kinder sollen eine eigene Tagesstätte bekommen

Plus Eine Kindergartengruppe soll im Pfarrhof in Waltenhausen einziehen. Schon ab dem 1. September sollen dort Kinder betreut werden.

Bei zwei Kindergarten-Notgruppen in Aletshausens Kindergarten sahen Waltenhausens Bürgermeister Alois Rampp und die Ratsmitglieder Handlungsbedarf und wollen nun eine eigene Tageseinrichtung für die Kleinsten aus Waltenhausen anbieten. Diese werden aktuell in Aletshausen und Ebershausen betreut. Im Pfarrhof seien die Räumlichkeiten vorhanden und ein Träger stünde auch in Aussicht, hieß es in der Sitzung des Waltenhauser Rates.