Waltenhausen

vor 58 Min.

Waltenhauser Wasserbrunnen ist in einem guten Zustand

Aus einer Tiefe von rund 60 Metern wird in diesem Gebäude am westlichen Ortsrand von Hairenbuch das Trinkwasser für Waltenhausen und Hairenbuch gefördert.

Plus Welche Ergebnisse es bei der Kamerabefahrung des Förderschachtes gab und was die Gemeinde Waltenhausen in den nächsten Jahren angehen möchte.

Von Werner Glogger Artikel anhören Shape

Die Anforderungen an ein einwandfreies Trinkwasser sind in Deutschland hoch gesteckt. Die Versorger, ob Gemeinden, Städte oder Zweckverbände, legen deshalb großen Wert darauf, dass die Voraussetzungen wie Leitungsnetz und die weiteren Anlagen in einem Topzustand sind. Deswegen hat die Gemeinde Waltenhausen eine Kamerabefahrung in Auftrag gegeben, die Aufschluss über den Zustand der Brunnenanlage, die in Hairenbuch installiert ist, zu geben.

