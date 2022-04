Warum Waltenhausen in den nächsten Jahren sparen muss

Wie sich das Finanzielle in Waltenhausen entwickelt und mit welchen Kostenbeteiligungen die Gemeinde in den nächsten Jahren rechnen muss.

In einem ausgeglichenen Haushalt verfügte die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren ein gutes Rücklagenpolster, sodass man den laufenden Verpflichtungen problemlos nachkommen und darüber hinaus noch anstehende und notwendige Investitionen tätigen konnte. Gerade in Bezug auf kurzfristige, finanziell aufwendigere Maßnahmen wird sich das in den nächsten Jahren ändern, denn schon der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022, aber vor allem die weitere Entwicklung im Finanzplan zeigt, dass eine sorgfältig abgewogene Finanzpolitik angesagt ist.

Darauf wies die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, Barbara Fetschele, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Bürgerheim hin und gab weitere Zahlen aus dem diesjährigen Rekordhaushalt über rund 3,6 Millionen Euro bekannt. Während sich bei der Saldierung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben, rund 1,45 Millionen Euro) ein Überschuss von 190.700 Euro abzeichnet, der in den Vermögenshaushalt (der Haushalt für die Investitionen, rund 2,17 Millionen Euro) übertragen werden kann, ist zur Finanzierung der anstehenden Grundstückskäufe für das neue Baugebiet in Höhe von 1,63 Millionen Euro und weiterer Verpflichtungen wie dem Zuschuss für Investitionen beim Sportzentrum Krumbach (74.350 Euro) und dem Investitionszuschuss für den gemeinsamen Bauhof (152.750 Euro) eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 1,41 Millionen Euro erforderlich.

Haushalt 2022: Die Waltenhauser Rücklagen schrumpfen

Der Stand der Rücklagen wird am Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich lediglich noch 110.000 Euro betragen. Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme über 400.000 Euro notwendig. Nach einem kontinuierlichen Abbau der Schulden und nach drei folgenden schuldenfreien Jahren wird die „schwarze Null“ wieder verschwinden. „Die Lage ist deswegen nicht dramatisch, denn unter den gegebenen Umständen ist eine Kreditaufnahme durchaus vertretbar, zumal in der Vergangenheit mehrere Objekte in der Gemeinde zustande gekommen sind und aufgenommene Darlehen wieder zurückbezahlt wurden“, sagte die Kämmerin.

Doch während man eigene Maßnahmen in der Gemeinde selbst planen könne, sei die künftige Kostenbeteiligung zum Beispiel beim Neubau des Sportzentrums in Krumbach noch nicht abschätzbar und werden die bisherigen Ansätze im Haushalt übersteigen. Nachteilig könnte sich auch die Sanierung der Realschule Krumbach, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befindet, bei der Kreisumlage auswirken.

Das sind die wichtigsten Waltenhauser Einnahmequellen

Die Kämmerin ging in ihrem Vortrag auf die Beträge und Veränderungen in den Einzelplänen ein, nannte vorab jedoch die wichtigsten Einnahmequellen aus dem Verwaltungshaushalt wie die Einkommensteuerbeteiligung (429.300 Euro), Schlüsselzuweisungen (190.700 Euro), pauschale Investitionszuweisung des Staates (126.500 Euro) oder die Betriebskostenförderung für Kindergärten (140.000 Euro). Während sich die Realsteuern, Grundsteuer A und B, kaum verändern, ist die Gewerbesteuer Schwankungen ausgesetzt, sodass für 2022 eine um 100.000 Euro verminderte Einnahme mit 400.000 Euro erwartet wird.

Beachtliche Zahlen weist auch die Ausgabenseite auf, die mit 110.000 Euro für Gastschulbeiträge, mit 267.000 Euro für Kinderbetreuung (abzüglich der Betriebskostenförderung), mit 114.750 Euro für die Wasserversorgung oder mit 97.050 Euro für die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft angesetzt sind. Im Vermögenshaushalt wäre noch der Verkauf eines Bauplatzes und Zuweisungen des Staates für den Kauf der Halle für den Kindergarten zu nennen. Dank der ausführlichen Erklärungen nahm das Ratsgremium das gesamte Zahlenwerk diskussionslos zur Kenntnis und beschloss einstimmig die Haushaltssatzung, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, zu erlassen.