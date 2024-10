Wohnen auf dem Land: Gemeinde Waltenhausen will wachsen

Die Gemeinde Waltenhausen will mehr als Dorf sein: Seit Jahren arbeitet Bürgermeister Alois Rampp mit dem Gemeinderat an der Attraktivität und an der Entwicklung des Ortes. So standen in der vergangenen Gemeinderatsitzung Planungen für Baugebiete beziehungsweise der Straßenbau im Mittelpunkt. Zum einen war es Architekt Gerhard Glogger, der die neue Planungsversion, genauer gesagt den neuen Entwurf für das Baugebiet im Ortsteil Weiler vorstellte. Und im Weiteren war der Stand des Baugebietes „Südlich Tannengehaustraße mit aktuell 18 Plätzen Thema.

Alois Rampp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waltenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Attraktivität Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis